Margiotta Nervi: “Commisso sarà contento perché il nuovo Franchi conterrà tutto quello che voleva lui, ma non si riconosce di certo il vecchio. E’ come se avessimo fatto uno scavo archeologico e coperto tutto con una tettoia”

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, trasmissione andata in onda su Italia Uno, è stato proposto un servizio sullo Stadio Artemio Franchi e sulla decisione di rinnovarlo utilizzando i soldi del PNRR.

Un progetto, quello di rinnovamento, che viene avversato da Elisabetta Margiotta Nervi, segretaria generale della Pierluigi Nervi Project Foundation: “Voi riconoscete lo stadio Franchi nel nuovo progetto? E’ come se avessimo fatto uno scavo archeologico e coperto tutto con una tettoia protettiva”.

“Si realizzerà uno stadio così come l’avrebbe potuto realizzare Commisso – ha proseguito – Di sicuro lo renderà molto contento perché contiene tutto quello che il presidente della Fiorentina voleva. Avevamo proposto di costruire nell’area di Campo di Marte un nuovo stadio e di mantenere il Franchi accanto come una sorta di arena storica. Non ci hanno risposto”.