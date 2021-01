Margiotta Nervi: “La non demolizione del Franchi è una vittoria di Firenze. Sarebbe bello se Commisso si accorgesse che lo stadio di Nervi è un’opportunità e un privilegio”

Margiotta Nervi, moglie del nipote di Pier Luigi e segretario generale della Nervi Foundation, costruttore dello stadio Artemio Franchi, ha parlato a margine della mostra “Pier Luigi Nervi-Architettura Come Sfida“.

Queste le sue dichiarazioni: “La non demolizione del Franchi è una vittoria di Firenze: rilanciare l’area di Campo di Marte e rilanciare l’impianto rappresenta un’opportunità straordinaria. Bisognerà mettersi tutti al lavoro per sfruttare questo momento che va visto come una rinascita per il quartiere e lo stadio. Il Franchi è un esempio di eccellenza italiana nel mondo, adesso ne siamo tutti consapevoli. La Toscana e Firenze sono state una palestra di vita per Nervi. Spero che tanti fiorentini abbiano voglia di venire a vedere questo percorso, anche per capire meglio l’architettura della città e vedere il valore del Franchi per quello che è. Sarebbe bellissimo se Commisso si rendesse conto che avere lo stadio di Nervi è un’opportunità, ma anche un privilegio. In caso contrario, può diventare uno spazio multifunzionale che coinvolgerebbe altre discipline”.