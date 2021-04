Mariachiara Rossi a FN: “Ilicic e Muriel maturati da quando erano a Firenze. Vlahovic un diamante ma mi aspettavo di più da Commisso” FOTO: La bella giornalista nerazzurra

La rubrica in rosa di Fiorentinanews.com questa settimana, in vista del match tra Atalanta e Fiorentina, ha chiamato in causa una giovane giornalista bergamasca come Mariachiara Rossi, protagonista a Bergamo Tv e sempre attenta alle vicende che riguarda la squadra di Gasperini.

Una passione per il calcio che nasce dove?

“Sono innamorata del calcio fin da bambina, è una passione che ho ereditato da mio papà e mio fratello, entrambi ex calciatori. Riuscire a fare della mia passione un lavoro è stato un sogno, ma la verità è che se non facessi la giornalista sportiva guarderei comunque ogni partita di Serie A e dei campionati esteri”.

Che finale di stagione ti aspetti per l’Atalanta in campionato?

“Mi aspetto un finale di stagione al cardiopalma. L’Atalanta si gioca il secondo posto con Milan, Juve e Napoli. Considerando la discontinuità delle dirette rivali tutto è possibile”.

Come giudichi l’operato di Gasperini?

“I risultati dell’Atalanta da quando Gasperini siede sulla panchina nerazzurra parlano da soli. Se dovessi dargli un voto, sarebbe un 10 in pagella. Anche se non basta a rendere l’idea del lavoro fatto, perché è andato oltre ogni più rosea aspettativa”.

Per Muriel ed Ilicic non sarà una gara come tutte le altre, è così?

“Sarà una partita speciale. Sono entrambi molto maturati da quando hanno lasciata la viola e vorranno fare bella figura. Addirittura adesso sarebbe “strano” se Muriel non facesse gol… ormai è diventato un bomber”.

Attacco viola verso quello dell’Atalanta che non può avere paragoni, ma con un Vlahovic in rampa di lancio, giudizio sul giocatore?

“Vlahovic è un talento puro, bisognava avere solo la pazienza di aspettarlo. Ha fisico, tecnica, fiuto del gol, era da un po’ di tempo che in Serie A non vedevo un giovane dalle sue caratteristiche. Faccio i miei complimenti al reparto scouting della Fiorentina perché ha trovato un diamante”.

Cosa pensi della Fiorentina targata Commisso?

“Sono sincera mi aspettavo qualcosa in più, sia a livello di risultati che di prestazioni. Firenze e i tutti i tifosi si meritano un po’ più di chiarezza da parte del club e soprattutto un progetto ben definito”.

Che partita sarà tra Fiorentina e Atalanta ?

“La Fiorentina si schiererà a specchio in campo, con la difesa a tre e con gli esterni che cercheranno di inibire la spinta dei terzini atalantini, specialmente di Gosens“.

L’obbiettivo futuro di Mariachiara?

“Dal punto di vista accademico l’obiettivo a brevissimo termine è la laurea in Economia delle Imprese Editoriali tra venti giorni, mentre dal punto di vista professionale voglio continuare a migliorare nel mio lavoro, magari provando un’esperienza giornalistica all’estero, ma non solo nel ramo sportivo”.