Marianella: “Commisso sta dimostrando di voler investire. Ikoné un acquisto di livello per la Serie A”

Il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato dagli studi dell’emittente televisiva della Fiorentina e dell’arrivo di Jonathan Ikoné.

Queste le sue parole: “Per il club di Commisso è difficile rinunciare a questo Vlahovic nella seconda parte della stagione. Il serbo vive in una delle città più belle del mondo e Italiano fa tutta la differenza del mondo. Ikonè? Lo ritengo un buonissimo acquisto: è forte e si sacrifica anche in fase difensiva. E’ un colpo importante, anche per la Serie A”.

Continua così Marianella: “Commisso sta dimostrando con i fatti di voler investire. Credo che Ikoné si prenderà la fascia destra del tridente, composto da lui, Gonzalez e Vlahovic. A gennaio la Fiorentina comprerà sicuramente un attaccante, ma forse anche due in vista dell’addio in estate del serbo”.