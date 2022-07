Marianella: “È un bel momento per tifare Fiorentina. Gollini è il portiere che mancava”

Il giornalista e telecronista Massimo Marianella ha parlato a Sky Sport 24, in riferimento alla Fiorentina: “Questo è un bel momento per tifare Fiorentina. Secondo me, alla società non è stato riconosciuto totalmente quello che è stato fatto, come il Viola Park e una squadra così, che gioca un bel calcio. I colpi fatti finora portano entusiasmo, insieme a un grande allenatore come Italiano“.

E aggiunge: “Gollini è il portiere che mancava negli ultimi anni a questa squadra. È uno dei pezzi con i quali la società sta costruendo l’organico, di buonissimo livello”.