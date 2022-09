Marianella: “Ennesima bella avventura europea per la Fiorentina. Felice di raccontarla”

Il giornalista Massimo Marianella sarà la voce di Fiorentina-RFS, in programma domani alle ore 18:45. Il celeberrimo telecronista aveva già commentato entrambe le gare dei play-off tra la squadra viola e il Twente, raccontando le reti di Gonzalez e Cabral e la definitiva qualificazione.

Pochi minuti fa, attraverso un contenuto su Twitter, il telecronista ha pubblicato una foto dello stadio con un breve commento: “Il Franchi è pronto per l’ennesima bella avventura europea della Fiorentina! E io sono felice di raccontarla, dopo le emozioni dei play-off”. Una piacevole conferma per tutti i tifosi viola che si godranno l’esordio in Conference League da casa.

Di seguito, il tweet di Marianella: