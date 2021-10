Marianella: “La Fiorentina doveva vendere Vlahovic, ma Commisso ha voluto mantenere la promessa fatta ai tifosi”

Il giornalista e telecronista di Sky Sport Massimo Marianella ha parlato della vicenda Vlahovic: “La Fiorentina avrebbe dovuto venderlo, perché adesso non raccoglierà la cifra che poteva prendere in estate. Va anche detto che Commisso ha mantenuto la promessa fatta ai tifosi, cioè di tenerlo per quest’anno”.

E poi ha aggiunto: “I tifosi della Fiorentina penso che siano molto soddisfatti del rendimento della squadra. Italiano ha fatto un lavoro straordinario compattando lo spogliatoio e rilanciando giocatori come Saponara, giusto per citarne uno tra tanti”.