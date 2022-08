Marianella: “La Fiorentina ha un DNA europeo importante e merita il palcoscenico, Twente avversario tosto. Jovic acquisto straordinario”

Uno dei più stimati ed apprezzati commentatori di Sky, il giornalista Massimo Marianella, a Radio Bruno commenta il lavoro volto finora dalla Fiorentina, spaziando dal campo al mercato: “Credo la Fiorentina possa fare una grande stagione, un grande percorso europeo anche. L’ostacolo più grande è subito il playoff col Twente. Quella viola è una realtà attrezzata, come allenatore, società, Gruppo giocatori, che potrebbe anche essere ritoccato per bussare alla porta champions. Se ci riuscirà ce lo dirà il campionato. Ma c’è tifoseria giusta, entusiasmo e non solo per farlo”.

Marianella continua: “Il Twente è ben attrezzato. Ha giocatori pronti anche per la sfida europea potane e stanno molto bene. Le amichevoli sono andate benissimo, hanno creato entusiasmo in città e tifoseria, di carattere straordinario. 5 gol a Dusseldorf, 3 Schalke, 4-0 Bologna. In campionato hanno vinto senza prendere gol, ne hanno fatti 7 al Cukaricki. Ottengono risultati, vanno a alto ritmo, giocano bene sulle fasce. Anche i difensori sono pericolosi in zona gol. Fiorentina è più forte, ma avrà un impegno tosto. Doppia sfida bella, giocare in casa l’andata non è un vantaggio. La Fiorentina si gioca metà della stagione attuale e anche della passata. Storicamente la Fiorentina è una delle poche squadre in Europa ad aver giocato tutte e 3 le finali europee, giocato altre 3 semifinali. La Fiorentina ha un DN europeo importante, un passato glorioso e merita un palcoscenico europeo di questo tipo. Spero che il Franchi sia pieno, perché è fenomenale e serve alla squadra”.

Infine la nota voce di Sky dice: “Italiano è uno dei migliori tecnici in Italia. Lui ha sempre vinto, andando oltre le aspettative. Quest’anno per lui sarà importante, ma prima ancora per la Fiorentina, che può tornare ai massimi livelli. Attraverso il campionato o l’Europa. La proprietà ha gettato basi importanti sia col Viola Park che con gli acquisti arrivati. Ogni squadra deve crescere per gradi, la Fiorentina ha anche i conti a posto, aspetto essenziale oggi. Jovic porta entusiasmo, per varie ragioni. Straordinaria la modalità con cui è arrivato a Firenze. Tatticamente va trattato con cura. Può giocare nel 4-3-3 di Italiano al centro ma può anche agire più largo”.