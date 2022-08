Marianella: “Milenkovic ancora in ballo per l’Inter se esce Skriniar. Considero Fiorentina una grande squadra ma c’è patto col giocatore e…”

Gli intrecci del valzer di mercato dei difensori finora non hanno coinvolto Nikola Milenkovic, centrale in forza alla Fiorentina che piace ad Inter e Juventus. Entrambe le due big italiane però non hanno mai sferrato per vari motivi l’attacco al calciatore viola, che ora pare vicinissimo al rinnovo di contratto e alla permanenza a Firenze.

L’Inter non è ancora certa di riuscire a trattenere Milan Skriniar. Il navigato giornalista Massimo Marianella a Sky Sport 24 prova a capire cosa potrebbe accadere in caso di addio dello slovacco: «Se esce Skriniar il nome che balla è sempre quello di Milenkovic, che è un’idea dell’Inter e della Juventus ma soprattutto la Fiorentina vuole tenerselo. C’è una promessa da parte della Fiorentina di lasciarlo andare in caso di chiamata di una grande. Io considero la Fiorentina una grande ma il patto che c’è stato tra di loro è quello. È chiaro che l’Inter vendendo Skriniar farebbe non solo una plusvalenza rispetto al costo iniziale ma un saldo positivo importante. In questa settimana Milenkovic o rinnova o va via. Può essere un rinnovo pluriennale oppure di un altro anno per prendere ancora tempo e mantenere la stessa promessa».