Marianella: “Per un Napoli che in questa stagione può scalare una fila indietro c’è una Fiorentina pronta a fare un passo avanti”

Direttamente dagli studi di Sky Sport il giornalista e telecronista Massimo Marianella argomenta quelli che sono i suoi pronostici per il nuovo campionato di Serie A: “Inter favorita? Sì. In questo momento, anche se tutte le squadre si stanno comunque ancor di più rinforzando, io ritengo che Inter e Juventus partano in prima fila”

E aggiunge: “Per me in questo momento sè così, con Roma e Milan in seconda fila e il Napoli che scala probabilmente una fila indietro. Forse la Fiorentina fa un passo avanti”.