Marianella: “Questa è la partita dell’anno per la Fiorentina. Non amo gli alibi, ma senza i migliori è normale che i viola abbiano fatto fatica”

Il telecronista della partita tra Hearts e Fiorentina su Sky e TV8 sarà Massimo Marianella. Il giornalista è intervenuto su Lady Radio proprio per parlare dell’incontro di domani.

“Quella scozzese è una squadra meno forte della Fiorentina – ha dichiarato Marianella – che vivrà sull’entusiasmo del pubblico. Questa è la partita dell’anno, perché è un bivio: i viola o vanno da una parte o vanno dall’altra. Questa è la partita che può decidere tanto anche a livello morale, ma purtroppo lo è anche per gli Hearts. Con una vittoria contro i gigliati avrebbero un piede alla seconda fase e avrebbero estromesso dai giochi una grande”.

E ancora: “Io non amo gli alibi, ma non dobbiamo dimenticare che la Fiorentina non ha mai avuto a disposizione Gonzalez, che è il miglior giocatore presente in rosa. Milenkovic si è fatto male pure lui e non c’è mai stato nemmeno Castrovilli, insomma senza i migliori, è normale che abbia fatto fatica”.