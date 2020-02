Mariani si tappa le orecchie e tollera tutte le proteste atalantine. Ma il gol di Zapata è regolare

Fiorentina-Atalanta gara valida per la 23esima giornata di serie A è stata diretta dall’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia, assistenti Costanzo e Ranghetti, il VAR è stato l’arbitro Nasca.

Si parte ed al 16′ Mariani sventola già il primo giallo della gara all’indirizzo di Castrovilli, reo di un’entrata pericolosa ed in ritardo su un un avversario, scelta giusta quella dell’arbitro laziale che ammonisce il centrocampista viola mentre era ancora dolorante a terra. Primo giallo per gli orobici al 27′: Zapata falloso proprio su Castrovilli. Giallo anche per il portiere Gollini che, due minuti più tardi, contesta platealmente una decisione dell’arbitro.

Si passa al secondo tempo con l’Atalanta perennemente in avanti; al 49′ gli ospiti trovano il pareggio: regolare la posizione di partenza di Gomez. Mariani dopo un piccolo colloquio con il VAR convalida la rete. Fino al termine della gara non succede più nulla di rilevante, se non un’ammonizione a Vlahovic per veementi proteste. Il giovane serbo rischia anche di anticipare la doccia.

Appena sotto la sufficienza la gara di Mariani, nonostante fosse ritenuta una gara di cartello ad alta tensione, arbitra con timidezza e superficialità, in occasione delle tante proteste, soprattutto di sponda nerazzurra e preferisce tapparsi le orecchie anziché mostrare il pugno duro.