Mariano Gonzalez: “Burdisso è sempre stato molto maturo, ora può diventare un grande dirigente”

Mariano Gonzalez, vecchia conoscenza del nostro campionato, ha visitato nelle scorse settimane il centro sportivo della Fiorentina, raccontando a Gianlucadimarzio.com il suo incontro con l’ex compagno e attuale direttore tecnico viola, Nicolas Burdisso. Sentite come ne ha parlato:

“Ha sempre avuto una testa molto matura. Si è preparato per ricoprire l’incarico che ha ora in un club importante. Per la Fiorentina è un gran vantaggio averlo, l’ho visto veramente molto bene. Ha le qualità per diventare un grande dirigente. Insieme abbiamo ricordato la vittoria dello scudetto, era un bello spogliatoio”.