Marin all’Empoli libera Zurkowski alla Fiorentina? Le parole di Pradè sono state chiare

Coccolato, corteggiato ma alla fine non riscattato. E’ stato questo il destino di Szymon Zurkowski all’Empoli: dopo un’ottima stagione in provincia, il centrocampista polacco è destinato a tornare alla Fiorentina. La società di Corsi, infatti, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto di 4,5 milioni, ma nella giornata di oggi il club toscano ha battuto un primo colpo, proprio in quel ruolo. Si tratta di Razvan Marin, interessante mezzala del Cagliari retrocesso in B, che ha raggiunto gli Azzurri in prestito con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Intanto, sempre nella giornata odierna, le parole del ds viola Daniele Pradè hanno fatto chiarezza su un vicenda rimasta nell’ombra per troppo tempo. Zurkowski verrà visionato attentamente dalla società e da Vincenzo Italiano, per capire se ci sarà spazio per lui nella nuova Fiorentina, oppure per venderlo dato che “ha tanto mercato”. L’arrivo del polacco a Firenze è fissato per il 9 luglio, giorno precedente alla partenza per Moena, ritiro che dirà molto sul futuro del giocatore.