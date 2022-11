Marinelli continua a ‘dare spettacolo’ ma in Serie B e il presidente dell’Ascoli esplode: “Voglio denunciarlo”

Protagonista in negativo una settimana fa, nella gara tra Sampdoria e Fiorentina, dove negò un rigore per una netta spinta di Villar su Jovic (addirittura correggendosi al Var), l’arbitro Marinelli continua a dare spettacolo in negativo. Ieri sera infatti era direttore di gara nell’anticipo di Serie B tra Ascoli e Frosinone, finita 1-0 per i ciociari. Episodio determinante l’espulsione dell’ascolano Collocolo a inizio ripresa, per un qualcosa di troppo evidentemente uscito dalla sua bocca dopo un fallo commesso. Non ci sta il presidente dell’Ascoli, Massimo Puccinelli, che è esploso così nel post gara: “Denuncerò per danni l’arbitro Marinelli! In difesa dei miei interessi e dell’Ascoli calcio”.