Marino accusa la Juventus di aver condizionato l’arbitro con delle proteste. Moggi: “Sono cose che succedono”

L’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Radio Marte: “In 80 minuti a Udine la Juventus ha fatto un tiro, da quaranta metri. Dirigenti bianconeri contro l’arbitro? Ci sta che succedano certe cose, qualcuno anni fa ruppe un piatto a Firenze. Le persone, di fronte a cose che secondo loro non vanno, possono fare qualcosa. Ma queste cose non condizionano l’arbitro”.

Dichiarazioni che in parte fanno riferimento alla polemica montata dal direttore tecnico dell’Udinese Pierpaolo Marino. Secondo lui i dirigenti della Juventus, in particolare con delle proteste tra primo e secondo tempo, avevano condizionato l’arbitraggio di Chiffi inducendolo a fischiare la punizione da cui è nato il rigore di Ronaldo che a detta del dirigente friulano non c’era.