Marino ammette: “De Paul è un campione e stavolta partirà davvero”. Ma il treno della Fiorentina è già passato

L’anno scorso la barriera innalzata intorno a Rodrigo De Paul fu insuperabile per la Fiorentina, nel prossimo mercato invece per l’argentino ci dovrebbe essere il via libera secondo quanto ammesso dal dg dell’Udinese Marino a La Gazzetta dello Sport: “Dovremo rifare il centrocampo, questo sì. Mandragora è cercato da tante big, De Paul, che è un campione in tutti i sensi, e Fofana possono partire. Pescheremo più all’estero, gli ingaggi degli italiani sono alti”.

La storia però ha voluto che nel frattempo esplodesse Castrovilli e per questo l’assalto della Fiorentina non si ripeterà.