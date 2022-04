Marino: “Da qui a fine campionato vogliamo fare più punti possibili, siamo in un grande momento. Deulofeu? E’ il nostro trascinatore”

Il prossimo 27 aprile la Fiorentina affronterà l’Udinese, nel tanto atteso recupero della partita che fu rimandata a gennaio causa covid. A Radio Sportiva ha parlato il direttore tecnico dei friulani Pierpaolo Marino, a proposito del momento e degli obiettivi della squadra: “Preferisco non parlare più della questione recuperi. Sicuramente fermare il campionato a gennaio sarebbe stata la cosa migliore. Siamo felicissimi del lavoro di Cioffi, che a portato una vera e propria svolta sia sul piano tecnico che su quello motivazionale”.

E poi ha aggiunto: “Abbiamo molti giocator interessanti in rosa, su tutti il nostro trascinatore Deulofeu. Non voglio parlare di mercato però, perché adesso siamo tutti molto concentrati sul nostro presente. Non ci sentiamo appagati, vogliamo fare più punti possibili nelle partite che restano”.