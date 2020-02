Marino: “Giocare senza tifosi avrebbe recato danni all’Udinese: è stata fatta la scelta giusta”

Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino è intervenuto a SkySport per commentare il rinvio della sfida a porte chiuse in programma questo pomeriggio tra i bianconeri e la Fiorentina di Iachini. Queste le sue parole: “Noi non abbiamo alcun problema di date per recuperare questa partita, tenendo conto del fatto che non siamo impegnati nelle coppe. Vorrei però porre una domanda: giocare una partita in casa a porte chiuse è penalizzante per chi gioca in casa o per chi è in trasferta? E’ ovviamente una provocazione, perchè tutti sanno che andrebbe a discapito di chi gioca in casa. La lega quando a suo tempo prese la decisione di giocare a porte chiuse fece un errore grossolano. Le autorità hanno poi preso atto di questa scelta, attuando la decisione di quest’oggi. Questa eventualità avrebbe colpito maggiormente le squadre di quelle regioni con tanti casi di Coronavirus. Credo che il governatore Federiga abbia fatto molto bene a prendere provvedimenti in anticipo”.