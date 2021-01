Marino: “Gomez al Siviglia? Avete più notizie voi giornalisti dell’Atalanta”

Nelle ultime ore il Siviglia è uscito allo scoperto per il Papu Gomez, lasciando al palo tutte le altre contendenti per l’argentino: gli andalusi, trovando l’accordo con Atalanta e giocatore, in pochi giorni sta chiudendo una delle trattative più controverse della sessione di mercato. La Fiorentina, che fino all’ufficialità spera ancora di poter dire l’ultima parole nella trattativa, nonostante avesse ricevuto il placet dai bergamaschi non è mai stata in cima alla lista dei pensieri del Papu, il fantasista ha sempre espresso di voler giocare le competizioni europee.

Questo pomeriggio, nel prepartita della sfida tra la Dea e il Milan, il direttore sportivo nerazzurro Umberto Marino è intervenuto a SkySport per commentare l’attuale situazione di Gomez. Queste le sue parole: “E’ qualche giorno che leggo di un passaggio di Gomez al Siviglia, molto probabilmente abete più notizie voi giornalisti dell’Atalanta. Al momento il nostro pensiero è altrove, oggi pensiamo solo alla partita. La gara di oggi contro il Milan è importantissimo per noi, non possiamo distrarci con altre questioni”