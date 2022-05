Marino lancia la sfida alla Fiorentina: “Ci crediamo eccome all’Europa, non capisco il pessimismo cosmico intorno all’Atalanta”

L’uomo della comunicazione in casa Atalanta è sempre il dg Umberto Marino, che all’Eco di Bergamo ha parlato di corsa per l’Europa, con la Fiorentina che è l’avversario più diretto:

“Assolutamente sì. Ci credo fortemente: abbiamo ancora tre partite importanti in cui daremo il 1.000%. I nostri calciatori credono fortemente nell’Atalanta e giocano per ottenere risultati ancora più importanti. Le difficoltà? Rimane il fatto che la stagione ci ha portato a un quarto di finale europeo e ancora oggi stiamo lottando per l’Europa. Non avrei quel pessimismo cosmico che qualcuno esprime. L’obiettivo è chiuderla al meglio”.