In una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino è tornato a parlare anche della partita che non si disputò con i viola: “Noi dell’Udinese abbiamo fatto 14 giorni di quarantena dopo aver giocato contro la Fiorentina una partita che il Governatore del Friuli non voleva che si giocasse, e aveva ragione lui: dovremmo accendere candele votive a chi ha evitato che anche noi ci contagiassimo”.