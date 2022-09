Marino: “Tra le big, anche la Fiorentina ha avuto grandi difficoltà contro di noi. Non le ho viste in forma”

Intervenuto a Radio 24, il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato del grande periodo di forma della squadra friulana, attualmente seconda in classifica, e delle partite finora affrontate, tra cui anche quella contro la Fiorentina:

“Le big che abbiamo affrontato? Se dovessi dire di averle viste in gran forma no, perché con noi hanno avuto grandi difficoltà, la Roma, l’Inter, ma direi anche la Fiorentina che abbiamo battuto qui alla Dacia Arena. Il Milan è quella che ci ha sofferto meno, se avessimo pareggiato non sarebbe stato uno scandalo”.