Mario Gomez contro il VAR: “È una m***a e gli arbitri ce l’hanno con me”

L’ex centravanti della Fiorentina, Mario Gomez, attualmente tornato nel club che lo ha lanciato, lo Stoccarda, in Serie B, ha sbottato contro la tecnologia in campo dopo che gli sono stati annullati cinque gol suoi nelle ultime tre partite. Un record che ha fatto infuriare non poco il giocatore che al termine del match pareggiato dalla sua squadra sul campo del Darmstadt ha esclamato: “Il VAR è una m***a, forse gli arbitri mi stanno facendo scontare tutto quello che ho fatto in venti anni di carriera”.