Mario Gomez silura un suo ex compagno di squadra: “Se tutti facessero come lui gli stadi tornerebbero vuoti”

L’ex attaccante della Fiorentina Mario Gomez non ci è andato giù leggero sulla scelta del suo vecchio compagno di nazionale Joshua Kimmich di non vaccinarsi. Il giocatore del Bayern Monaco è stato trovato nelle scorse ore positivo al Covid-19 e adesso dovrà rispettare una quarantena più lunga in quanto non ancora vaccinato. Questo è stato il commento di Mario Gomez riguardo la vicenda:

“Gli stadi sono pieni perché il 60, il 70, l’80 percento delle persone sono state vaccinate. Se tutti reagissero come lui, probabilmente giocheremmo senza spettatori per un altro anno“