Marlon alla Fiorentina? Una possibilità che si scontra con Dodô e Jovic…e non solo. Ecco perché

La Fiorentina è in procinto di definire la trattativa per l’acquisizione di Luka Jovic e spinge forte per portare in Toscana anche Dodô, per il quale è previsto proprio oggi un incontro con gli agenti. Entrambi i calciatori sono sforniti del passaporto comunitario. Il club viola potrà tesserare al massimo 2 calciatori extracomunitari in questa finestra di mercato. Uno dovrà rispettare il vincono sulle nazionali, ossia aver presenziato a 5 partite con la maglia della propria rappresentativa, oppure a 2 nell’ultima stagione calcistica. E’ il caso di Luka Jovic. L’altro dovrà invece sostituire un partente. Al momento il maggiore indiziato è il terzino destro Domilson Cordeiro Dos Santos, in breve Dodô.

Per liberare lo slot è necessario che uno degli extracomunitari della rosa viola lasci l’Italia o si svincoli. Milenkovic, Terzic, Pulgar, Kokorin (per cui è viva l’opzione rescissione) i maggiori indiziati a far posto al cursore sudamericano. Nel corso della conferenza stampa di ieri, il ds Pradè ha risposto anche ad una domanda relativa all’interesse per un altro calciatore dello Shakhtar, il brasiliano Marlon. L’ex difensore del Sassuolo non è in possesso del passaporto comunitario. ‘Possiamo prendere due extracomunitari’, ha confermato il Ds gigliato. E’ difficile perciò che il calciatore possa arrivare, almeno questa estate, complici le riflessioni che la Fiorentina dovrà fare, a termini di regolamento, e la vicina chiusura delle trattative per Jovic e Dodô. Questione di priorità, e terzino destro e attaccante sono certamente in cima alla lista. Se dovesse partire Milenkovic, arriverebbe perciò un calciatore in possesso del passaporto comunitario.