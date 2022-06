Marlon il nome giusto per il dopo Milenkovic? Il gentlemen’s agreement tra il serbo e la Fiorentina

L a Fiorentina sta iniziando a stringere il cerchio attorno al possibile sostituto di Nikola Milenkovic. In attesa di capire se (e con quali tempistiche) il serbo lascerà Firenze, il nome che da settimane è salito in cima alla lista delle preferenze per il ruolo di nuovo centrale difensivo è quello di Marlon Santos. Calciatore brasiliano classe ’95, ex Sassuolo e oggi in forza allo Shakhtar Donetsk, società con cui il club di Commisso ha già un canale aperto nell’ambito dell’affare Dodô.

Una candidatura che era stata suggerita alla squadra mercato viola a fine maggio – nel corso di un incontro andato in scena tra il ds Pradè e il manager dei due difensori, Giuliano Bertolucci. Tuttavia la pista non aveva trovato terreno fertile, complice il nodo legato a Milenkovic che in quel momento la Fiorentina doveva ancora del tutto chiarire. Da quel giorno di acqua sotto i ponti ne è passata tanta ed è stato l’entourage del serbo stesso a ricordare ai viola del gentlemen’s agreement stipulato l’estate scorsa, al momento del rinnovo del contratto del centrale fino al 2023. Di fronte a un’offerta di 15 milioni, l’ex Partizan sarebbe stato lasciato libero di partire. È dunque solo questione di giorni prima che l’effetto domino possa partire. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.