Marocchino: “Italiano ha fatto un grande favore alla Juventus giocando senza una punta di ruolo: è stata una partita sconclusionata”

Domenico Marocchino, ex calciatore juventino, ha commentato su Radio Bianconera, la gara di ieri dell’Allianz Stadium fra Juventus e Fiorentina, sottolineando una scelta tattica di Italiano che avrebbe agevolato i bianconeri. Sentite cosa ha detto:

“È stata una partita sconclusionata, con una Juventus che ha dato l’impressione di essere quasi frazionata nei reparti. Sicuramente Italiano ci ha fatto un grosso favore non mettendo una prima punta di ruolo”.

E ancora: “Non è stata certo una Juve entusiasmante, poca fantasia e un po’ di piattume, con ogni interprete legato a doppio filo al proprio ruolo e una formazione che ha patito per certi versi il tridente, un modulo sostenibile ma che comunque la espone a qualche rischio in più”.