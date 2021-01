Marotta: “Mercato fermo e riconferma degli elementi in rosa”. Il Papu Gomez sullo sfondo e una Fiorentina che può inserirsi…

Ai microfoni di DAZN ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter Marotta rimarcando l’impossibilità dei nerazzurri di agire con forza sul mercato. Probabile una conferma degli elementi della rosa di Antonio Conte, con Eriksen come unica moneta di scambio per un mercato autofinanziato. Dichiarazioni che indirettamente chiudono la porta ad un possibile trasferimento del Papu Gomez alla corte dei Suning.

Sull’argentino in rotta con l’Atalanta ci sarebbe anche il Milan, ma la politica di mercato attuata dai rossoneri negli ultimi periodi predilige investimenti low cost su giocatori giovani e di prospettiva. Per questo le chance della Fiorentina non possono che essere legittime, per un giocatore che ancora può fare la differenza nella nostra Serie A.