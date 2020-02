Marotta: “Presumo che la prossima giornata rischi di essere rinviata tutta visto che il criterio è quello. Ma è un parametro preoccupante”

Arrivano le parole anche dell’ad dell’Inter, forse il club più danneggiato dal rinvio in ottica corsa scudetto, Beppe Marotta, a Sky: “Vedo tante giornate da gestire, visto che la prossima giornata rischia di essere rinviata come è stato per questo turno visto che il criterio è quello. Servirà un’assemblea per chiarire questo punto. Non voglio fare polemiche, ne prendiamo atto ma il criterio di questa domenica per cinque partite è preoccupante per il futuro della prossima settimana. Si poteva evitare di arrivare a poche ore dalle partite, questo lo dico in modo molto deciso”.