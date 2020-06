Marotta rivela: “Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche davvero elevate. Commisso chiede 70 milioni? No, di più!”

Dopo le anticipazioni di ieri sera, ecco i contenuti veri e propri. La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un’intervista all’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, il quale rivela le altissime richieste viola per un giocatore che piace molto ai nerazzurri: “Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate – ha detto – ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Commisso chiede 70 milioni? Forse anche di più…”.

Altro che crisi del calcio, altro che deprezzamento post Covid (un qualcosa che abbiamo sempre definito una fesseria, almeno per un certo tipo di giocatori), su Chiesa i gigliati non scherzano: o resta, o se ne va ad una cifra record per la storia della Fiorentina e per un calciatore italiano.