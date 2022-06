Marques: “In Italia si ha poca pazienza con i brasiliani. Pedro poteva essere un secondo Vlahovic da 70 milioni”

Il giornalista e esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques, è intervenuto a Lady Radio per parlare dei temi legati alla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: “Dodò è un terzino molto bravo, penso che con Italiano possa fare bene. Bisogna capire se riuscirà ad adattarsi al calcio della Serie A. A lui piace molto attaccare, in difesa ha qualche lacuna. L’allenatore viola, se lo avrà, dovrà coprire dietro quando salirà. Cabral? In Italia non c’è pazienza, volete subito la risposta del campo. Anche Pedro, per me sarebbe stato un secondo Vlahovic da 60-70 milioni”

E su Igor: “E’ stata una sorpresa, perché è sempre stato un giocatore normale. Italiano ha lavorato bene nella testa e gli ha dato fiducia”