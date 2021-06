Marsiglia alla carica per Lirola: La Fiorentina si tutela e chiede informazioni per uno scudettato in Francia. Weigandt sotto osservazione

Il Marsiglia è pronto a tornare alla carica per l’esterno destro della Fiorentina, Pol Lirola, 23 anni. Il club francese a suo tempo non ha esercitato il diritto di riscatto per il difensore da dodici milioni.

Dal canto suo Gattuso, si legge su La Gazzetta dello Sport, è stato ben felice di ritrovare lo spagnolo e presto parlerà con il giocatore. Il nuovo tecnico viola vuole solo calciatori motivati.

La Fiorentina, riporta ancora la fonte citata, per tutelarsi ha preso informazioni sul difensore turco Zaki Celik, protagonista di un’ottima stagione col Lilla che ha vinto a sorpresa il titolo francese. E tiene sotto osservazione nello stesso ruolo il difensore del Boca Weigandt.