Martinelli continua a bruciare le tappe. Arriva la chiamata di Italiano per il portiere viola del futuro

Classe 2006 addirittura, ma Tommaso Martinelli ha le doti per poter già dare risposte importanti ad un livello ben più alto di quanto la giovanissima età potrebbe far pensare. Il portiere della Fiorentina Primavera si è reso protagonista di un inizio di stagione di grandissima levatura, confermandosi anche come titolare dell’Italia U17. Martinelli è la scelta della società viola per il presente della Primavera ed il futuro della prima squadra, un calciatore su cui si punta con forza. Fisico, personalità, riflessi, il ‘portierino‘, si fa per dire, ha impressionato tutti.

L’infortunio di Gollini gli ha aperto per la prima volta le porte della prima squadra e Martinelli sarà in panchina per Fiorentina-Salernitana. Una soddisfazione importante, non certo la prima in questa stagione, ed il ritorno con i grandi dopo il ritiro di Moena. E’ solo l’inizio, ma ci sono tutti gli ingredienti giusti per l’inizio di una bella storia d’amore tra il fiorentino Martinelli e la maglia viola. Intanto gli diciamo con stima: Complimenti Tommaso!