Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta, titolare ieri sera in difesa per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, ha affidato ad un post di Instagram le sue riflessioni sull’uscita della squadra viola dalla competizione per mano dei bianconeri: “Abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita, ci meritavamo di più. Continuiamo a pensare al prossimo obiettivo e faremo di tutto per farcela”.

Di seguito il post originale: