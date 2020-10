Martinez Quarta è arrivato solo da pochi giorni. Ma se Pezzella non ce la fa, Iachini potrebbe già pensare a lui?

Che potesse scendere in campo già contro lo Spezia, sinceramente, era quasi impossibile. D’altronde Martinez Quarta era arrivato solo da pochi giorni, e inserirlo a freddo all’interno della difesa sarebbe potuto essere dannoso. Al contempo però si può dire che, se la prima alternativa Igor è quello di Cesena, allora Martinez Quarta può e deve cominciare a essere preso in considerazione già da domenica prossima. Non a priori, ovviamente, ma nel caso in cui Pezzella non riuscisse a recuperare. Il capitano è uscito dal campo malconcio contro lo Spezia, e le sue condizioni non sono certo ottimali. Probabilmente cercherà di stringere i denti per esserci contro l’Udinese, ma fino all’ultimo la sua presenza sarà incerta. Ecco allora che Iachini, pur consapevole di correre qualche rischio, non può ignorare Martinez Quarta. Il campionato argentino da cui proviene è senz’altro diverso, e un periodo di ambientamento sarà necessario per conoscerne il vero valore. Ma d’altronde una prima volta ci dovrà essere anche per lui, e l’infortunio di uno dei tre “inamovibili” può essere l’occasione giusta per metterlo alla prova.

