Martinez Quarta e la corsa contro il tempo: via alle visite mediche in Argentina

La Fiorentina tenta lo sprint finale per puntellare la difesa e Lucas Martinez Quarta continua ad essere il primo obiettivo. il difensore del River Plate, da giorni nel mirino della viola, sembrava aver trovato l’accordo con il club salvo poi un dietrofront sulle cifre. Ma una nuova offerta della Fiorentina ha riavviato tutto. L’ultimo ostacolo invece riguarda le visite mediche che il giocatore effettuerebbe in Argentina e non in Italia. Un punto su cui il club di Commisso non era convinto. Ma alla fine, in queste ore, ha dato il via libera a Martinez. A riportare la notizia è gianlucadimarzio.com.

