“Martinez Quarta è più forte di Passarella. Può mangiarsi vivi Pezzella e Milenkovic”

Filippo Colasanto, agente FIFA specializzato nel mercato argentino, ha parlato a Lady Radio del nuovo acquisto della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta.

Queste le sue parole: “E’ arrivato al River Plate molto giovane, mostrando fin da subito doti di personalità. Sono convinto che il suo temperamento piacerà molto a Iachini. Penso che sia il difensore che per carisma, tecnica e forza fisica manca all’Argentina da trent’anni. Per me è più forte di Passarella, ha più fisico ed è più bravo di lui. Martinez Quarta è il miglior acquisto che ha fatto la Fiorentina assieme a Callejon: è bravo in marcatura e ha una tecnica da centrocampista. E’ bravo anche con il sinistro: lo ritengo meglio anche di Gonzalo Rodriguez, ha più fisico. Lo paragonerei a De Rossi, ma lo vedo ancora più forte. Può giocare nella difesa a tre? E’ abbastanza veloce e rapido, ma dipende anche dagli avversari. Vederlo fare la riserva di Caceres sarebbe una bestemmia, per me si può mangiare vivi Pezzella e Milenkovic. Ha già fatto sei o sette derby contro il Boca da titolare, può andare serenamente a fare il gladio nel Colosseo“.