Martinez Quarta e quell’entusiasmo avulso dal resto del gruppo: un gap enorme da preservare

C’è un giocatore che spicca decisamente sugli altri nelle ultime settimane e si chiama Lucas Martinez Quarta: l’argentino sta guadagnando fiducia e recuperando posizioni, sebbene per Prandelli sia sempre stato considerato come “un titolare”. Dall’ex River arrivano segnali sempre più incoraggianti soprattutto sotto il profilo dell’intraprendenza, dell’intensità e del coraggio: tutti elementi che spesso e volentieri mancano nei colleghi di reparto e non solo. Spesso lo vediamo spingersi in avanti, sostenuto anche da doti tecniche decisamente superiori alla media, e recuperare con grande intensità. Da un certo punto di vista sembra sbarcato da un altro pianeta, considerata l’assuefazione al passeggio che a tratti contagia una buona parte del gruppo viola. Un gap da preservare assolutamente in vista della prossima stagione della Fiorentina: nella rifondazione tecnica uno dei punti di partenza sarà certamente Martinez Quarta.

