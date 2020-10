Martinez Quarta e un contratto molto lungo. Ma per vederlo a Firenze ci sarà ancora da attendere diversi giorni

Fiorentina-Martinez Quarta: tutto ok. In attesa dell’annuncio ufficiale, una formalità, possiamo dire che il difensore del River Plate ha firmato un contratto molto lungo con il club viola, della durata di cinque anni.

Per vederlo a Firenze ci sarà ancora da attendere però diversi giorni. Questo perché il centrale è attualmente impegnato con la nazionale argentina per due sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Ecuador (venerdì 9) e Bolivia (martedì 13). Solo dopo quest’ultimo impegno arriverà in Italia.