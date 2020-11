“Martinez Quarta è un ottimo investimento per la Fiorentina. La Serie A è l’ideale per lui”

L’ex difensore argentino, Facundo Quiroga, ha parlato anche del centrale della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, durante la sua intervista a europacalcio.it.

Queste le sue parole: “E’ un difensore che mi piace tantissimo; qui in Argentina ci sono calciatori giovani che giocano come dei trentenni. Per la Fiorentina si tratta sicuramente di un ottimo investimento, Martinez Quarta fa parte della Seleccion. L’Argentina è in pieno ricambio generazionale, lui è nuovo: ha già giocato tre partite di qualificazione al Mondiale ed ha fatto bene. Può migliorare ancora, credo che il calcio italiano sia l’ideale per lui, perché è difficile tatticamente. Secondo me può fare una buona stagione in maglia viola e penso che può rimanere in Serie A per molto tempo”.