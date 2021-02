Martinez Quarta è una sicurezza: dalla panchina al salto di qualità

Una delle poche note liete della Fiorentina vista recentemente è sicuramente Lucas Martinez Quarta. L’argentino è diventato una sicurezza per la retroguardia viola, sempre più protagonista sta mettendo in mostra una personalità non indifferente, a dimostrazione del fatto che le voci sul suo conto assomigliano sempre più a verità.

Un avvio lento quello del “Chino“, come di solito accade ai sudamericani che approdano nel nostro calcio. Otto panchine iniziali per lui, e poi il salto di qualità, così scrive il Corriere dello Sport-Stadio. Questo perchè il difensore argentino è uno che impara in fretta, si è adattato e sta sfornando prestazioni di qualità. Bravo infatti nel coniugare la fase difensiva, ciò che è richiesto maggiormente ad uno che interpreta quel ruolo, alla fase di impostazione del gioco. Bravo nella marcatura, nel presidiare la propria area, ma anche intraprendente in spunti offensivi.

I NUMERI: dalla Lazio all’Inter, Quarta ha totalizzato sei presenze in Serie A, più i 120 minuti in Coppa Italia sempre contro i nerazzurri. Prandelli ci ha messo un po’ per gettarlo nella mischia, aspettando la partita dell’Olimpico contro la Lazio. Il ricordo dell’espulsione contro la Roma alle spalle, e una foga agonistica che sta imparando a tenere a bada. Questo è Martinez Quarta, nota positiva del presente, ma soprattutto per il futuro della Fiorentina.