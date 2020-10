Martinez Quarta e una situazione diversa rispetto al primo Pezzella: potrebbe volerci del tempo per vedere all’opera il nuovo difensore viola

Martinez Quarta rappresenta, tra i nuovi acquisti della Fiorentina, probabilmente il più intrigante. Un giocatore che non conosciamo, di cui non abbiamo un’idea precisa visto che finora ha giocato nel campionato argentino. Ma un profilo che, stando alle voci provenienti dal suo Paese, sembrerebbe un vero e proprio talento. La domanda, a questo punto, potrebbe essere: quale ruolo potrà avere nello scacchiere di Iachini? Perché se ad oggi c’è una certezza, è che la Fiorentina ha tre difensori di altissimo livello: Milenkovic, Pezzella e Caceres. Tre titolari inamovibili, che diventerebbero due nel caso in cui Iachini si convincesse a passare alla linea a quattro. Insomma, stando così le cose, sembra davvero poco il posto di cui godrebbe Quarta, che rischierebbe di essere considerato a tutti gli effetti una riserva, un’alternativa da utilizzare in caso di forfait di uno tra i titolari. Legittimo, considerando che il campionato argentino è molto diverso dal nostro e che il ragazzo avrà bisogno di ambientarsi. Ma allo stesso tempo, il valore del giocatore potrà essere constatato solo dandogli fiducia, gettandolo nella mischia, esattamente come fu fatto con Pezzella. Ebbene, se ciò potrà accadere già quest’anno potranno dircelo solo il tempo e le scelte di Iachini. Ma una cosa è certa: Firenze ha tanta voglia di scoprire se Martinez Quarta è davvero forte come dicono.

