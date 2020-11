Martinez Quarta e un’occasione arrivata prima di quanto si aspettasse: per “El Chino” è già il momento di conquistare Firenze

C’è chi lo vede come un rischio, chi come un’opportunità. Fatto sta che Martinez Quarta, nuovo acquisto della Fiorentina, si è ritrovato a scendere in campo ben prima di quanto potessimo aspettarci. L’infortunio di Pezzella, che ne avrà per qualche partita, lascia scoperta nella linea a tre una casella che Iachini ha deciso di riempire subito con la sua nuova pedina. D’altronde Igor nei pochi minuti in cui lo abbiamo visto quest’anno ha commesso errori gravi, e usarlo per sostituire il capitano sarebbe stato deleterio. Molto meglio invece gettare nella mischia Quarta, che di fatto è stato preso come futuro titolare in caso di partenza, il prossimo anno, di Milenkovic o dello stesso Pezzella. Un’occasione d’oro per vedere all’opera questo ragazzo e cominciare a metterlo a fuoco dopo le prove contro Udinese e Padova. Che il campionato italiano sia molto diverso da quello argentino è un dato di fatto, ma la Fiorentina ha una buona tradizione di centrali sudamericani. Tutti loro, ultimi nella lista Gonzalo e Pezzella, hanno dovuto un po’ ambientarsi all’inizio ma poi i risultati sono stati ottimi. E tutti sperano che la stessa cosa possa avvenire anche con “El Chino” Martinez Quarta.

