Su Instagram il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha voluto celebrare il ritorno in maglia viola dopo la sua avventura con la nazionale argentina in Copa America. Una foto che lo ritrae in campo con la nuova divisa e in descrizione alla foto: “Felice di essere tornato. Bisogna lavorare e migliorare, ma è la strada giusta. Inizia la cosa più importante. Forza Viola!”

