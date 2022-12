Martinez Quarta: “Grazie per il costante supporto e l’affetto. Non bisogna smettere di sognare, ho grandi aspettative per l’anno nuovo”

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta, attraverso il proprio account Instagram, ha pubblicato un messaggio di auguri.

Ecco le parole del calciatore argentino: “Un altro anno è andato. Grazie per il costante supporto e le espressioni di affetto. Voglio augurare a tutti un fantastico 2023 e che possiate raggiungere tutti i vostri obiettivi. Lontani o vicini a realizzarli, con momenti buoni o cattivi, non mollare mai e non smettere mai di sognare. E se restano in cammino, sia con l’orgoglio di aver dato tutto, ma con la forza di uscire e prenderne altri. Personalmente con grandi aspettative per ciò che verrà”.