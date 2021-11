Martinez Quarta: “Ho parlato molto con Pezzella prima di venire alla Fiorentina, sapevo che lui poteva aiutarmi. Oggi siamo un bel gruppo di sudamericani”

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, si è raccontato in una lunga intervista ai canali social della società viola.

Queste le sue parole: “Ho parlato tantissimo con Pezzella prima di venire alla Fiorentina, mi ha raccontato sia del club che della città. Ho deciso di venire a Firenze perché sapevo che c’era lui qua che mi poteva dare una mano. Oggi siamo tanti sudamericani, sono arrivati Gonzalez e Torreira: siamo davvero un bel gruppo. Nico lo chiamiamo cabajo, che vuol dire cavallo: il ct dell’Argentina lo chiama così e anche noi ci siamo adeguati (ride, ndr)”.

Continua così Quarta: “Trionfare in Copa América è una sensazione unica, l’Argentina non la vinceva da 28 anni e anche se non ho giocato molto è stato bellissimo. C’è un bel gruppo, con quattro-cinque ‘vecchi’ che ci indicano la strada. Mio figlio segue il calcio, era impazzito: in Argentina è più conosciuto lui di me (ride, ndr). Vuole iniziare a giocare, ma è ancora troppo presto”.