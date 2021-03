Martinez Quarta: “Ho sempre ammirato Pezzella fin dalle giovanili. E’ molto bello condividere il reparto difensivo con lui”

Il giocatore della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato ai canali social del club stilando la Top 5 dei suoi difensori preferiti: “Tra i cinque migliori difensori che ho visto giocare o con cui ho condiviso il campo c’è sicuramente Maidana, un giocatore del River Plate di cui sono stato compagno di squadra. E’ molto forte e intelligente, anche se non particolarmente veloce. Poi ovviamente mi piace molto Sergio Ramos, un difensore completo tra i migliori del mondo”.

E poi ha aggiunto: “Vengo anche alla Fiorentina e dico Pezzella, un giocatore che mi è sempre piaciuto e che ammiravo fin dalle giovanili. Ora è molto bello condividere il reparto difensivo con lui. Il quarto nome che faccio è Marquinhos, perché forte fisicamente e bravo con la palla tra i piedi. Infine direi Otamendi, con cui ho giocato in Nazionale; come me non è molto altro per essere un centrale, però ha una grande capacità di leggere le situazioni”.