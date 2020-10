Martinez Quarta: “Il River Plate mi ha trasmesso la mentalità vincente. La trattativa per venire alla Fiorentina? Una cosa da matti”

Lucas Martinez Quarta, nuovo acquisto della Fiorentina, si è presentato così ai canali ufficiali del club viola: “Cosa rappresenta per me Passarella? L’altro giorno stavo vedendo i gol e le cose fatte dall’argentino a Firenze. Ovviamente è difficile ripetere quanto fatto da lui, tuttavia provengo da un club vincente che mi ha trasmesso la mentalità vincente. Spero di fare grandi cose anche alla Fiorentina. Se la Viola mi ha cercato anche nella passata stagione? Sì, ma la situazione e i tempi non erano molto chiari. Forse si è trattato di un interesse che poi non si è concretizzato. Però adesso sono qua e spero di fare cose importanti e di ripagare la fiducia che mi ha stata data di giocare in Europa. Pezzella mi ha raccontato la rivalità con la Juventus, tra l’altro ho appena visto che sulla pagina ufficiale del club si stava commentando una vittoria del passato. Sarà bello affrontare i bianconeri, ci sono anche altri grande squadre: sarà una partita bella, speriamo di vincerla a casa nostra. Il sogno di tutti è marcare i grandi giocatori: non c’è solo Cristiano Ronaldo, ma ci sono anche altri grandi campioni come Lukaku, Ibrahimovic e Zapata. Se ho mai avuto paura che saltasse il passaggio alla Fiorentina? Mancava poco tempo quando mi hanno detto che c’era la possibilità di venire a Firenze. Poi son successe tante cose: il passaggio non arrivava, poi sì. L’ultimo weekend è stato davvero una cosa da matti”.

