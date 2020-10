Martinez Quarta: “Mi sento pronto per il calcio italiano. Ho già giocato in una difesa a tre, ma mai…”

Continua così la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta: “Quanto tempo mi serve per integrarmi nel calcio italiano? Per me è un calcio nuovo e diverso, ma mi sento pronto: altrimenti non sarei qui. Ovviamente poi sarà il campo a dire quanto tempo mi serva per adattarmi. Io sono a disposizione del mister, mi sento bene e penso di essere pronto. Zanetti? Ho parlato con lui una volta, ma non ho avuto altri contatti. Sono grato per le parole che ha detto nei miei confronti. Se ho già sentito i miei connazionali presenti in Serie A? Ho parlato con tutti, anche quando sono arrivato. E’ un calcio molto tattico, sono rimasto sorpreso da quanto si studi. E’ un bel calcio, per me è una possibilità per crescere e migliorare. Difesa a tre? Ho già giocato con quel modulo: nelle prime partite del 2020 al River giocavamo così. Ho giocato a destra e a sinistra, mai al centro ma non avrei problemi a farlo. Abbiamo un ottimo reparto per crescere tutti assieme”.

0 0 vote Article Rating